Париж, 4 октября, 2023, 01:21 — ИА Регнум. Франция даст жёсткий ответ в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Армении. Об этом во вторник, 3 октября, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване.

Wadvert1 Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Я бы хотела, чтобы Евросоюз, все государства-члены начиная с нынешнего момента адресовали чёткий сигнал… всем тем, кто совершит попытки нарушения территориальной целостности Армении. Любые такие действия повлекут жёсткий ответ», — сказала Колонна на пресс-конференции.

Глава МИД Франции отметила, что также рассчитывает на поддержку в этом вопросе со стороны Соединённых Штатов Америки. Кроме того, она попросила главу европейской дипломатии Жозепа Борреля расширить миссию ЕС по наблюдению за ситуацией в Армении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в холе брифинга заявил, что сотрудничество с Российской Федерацией и ОДКБ позволит гарантировать безопасность Армении. Также он отметил, что российская сторона не согласна со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что решение Еревана о присоединении к Римскому статуту МУС связано с «недостаточностью» инструментов ОДКБ и армянско-российского партнёрства для обеспечения безопасности республики.

Напомним, ранее, 3 октября, парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. При этом ряд оппозиционных фракций не стали голосовать и покинул зад заседания.