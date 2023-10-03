Ижевск, 4 октября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Автомобиль газовой службы угнал мужчина в Удмуртии, предварительно убив водителя, и погиб в ДТП, уходя от полиции. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Удмуртии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл в городе Можге вечером 3 октября. По предварительным данным, неизвестный мужчина напал на водителя автомобиля аварийно-спасательной газовой службы «ГАЗ Соболь», нанёс ему ранение ножом. В результате пострадавший скончался.

Злоумышленник, управляя угнанным автомобилем, возле села Алнаши совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП злоумышленник скончался на месте. Водителю грузового автомобиля оказана необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что смертельная авария произошла, когда после введения плана «Перехват» сотрудники ДПС заметили угнанный автомобиль и потребовали водителя остановиться. Требование сотрудников полиции мужчина проигнорировал, набрал скорость и попытался скрыться. Во время преследования инспекторами ДПС водитель угнанного автомобиля ГАЗ неоднократно нарушал правила дорожного движения и спровоцировал ДТП с грузовиком, в результате которого погиб.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Бурятии водитель устроил ДТП и сбежал с места аварии, бросив пострадавших жену и годовалого сына. Пострадавшую 27-летнюю женщину и годовалого сына водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Позднее мужчину удалось задержать, он привлечён к административной ответственности за оставление места аварии и нарушение правил перевозки ребёнка.