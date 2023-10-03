Москва, 4 октября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Неизвестные лица совершили нападение на водителя автомобиля, который остановился перед светофором на юго-востоке Москве, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Kaatjem Разбитое стекло автомобиля

Инцидент произошел на улице Донецкой. Преступники разбили окно машины и обстреляли водителя.

«К автомобилю подошли неизвестные, разбив стекло двери, произвели выстрелы в мужчину, предположительно, из травматического оружия», — уточнили в ведомстве.

Затем они забрали из салона автомобиля сумку. В ней, по словам потерпевшего, находились денежные средства.

После нападения преступники скрылись с места происшествия. Водителя направили в медицинское учреждение. Полиция начала розыск подозреваемых.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября 2022 года в московском аэропорту Домодедово вооружённые автоматами неизвестные ограбили двоих граждан Киргизии, отобрав у них сумки в которых было $4 млн (244 млн рублей). Злоумышленники также угнали автомобили Lexus и Toyota Land Cruiser.

15 сентября стало известно, что в автобусе в Москве ограбили члена президиума Международной общественной палаты из Китая Инь Биня. У мужчины похитили сумку с банковскими картами и телефонами, а потом списали со счетов примерно 10 млн рублей.