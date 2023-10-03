Киев, 4 октября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. План действий на случай длительных отключений электроэнергии утвердило МВД Украины. Об этом 3 октября сообщил глава украинского ведомства Игорь Клименко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Как пояснил Клименко, в ситуационном центре МВД аналитики просчитывают возможные сценарии угроз и реагирования на них. Опираясь на опыт прошлого года, в ведомстве подготовили план действий на случай длительного отключения энергоснабжения.

В частности, глава МВД Украины отметил, что видит функцией ведомства не только усиленное патрулирование групп полиции, но и обеспечение генераторами медучреждений, значимых объектов критической инфраструктуры и «пунктов несокрушимости».

Ранее ИА Регнум сообщало, что жителей Украины предупредили о приближении «коммунального коллапса» из-за проблем с газоснабжением. В частности, с наступлением осени в стране начались отключения горячей воды, и это лишь первый признак приближающихся проблем.

Также глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко отметил, что многие составляющие энергетической инфраструктуры не подготовлены к предстоящей зиме. По мнению Попенко, с наступлением холодов ситуация усугубится и на местах, понимая это, уже готовят жителей к длительным отключениям.

При этом половина объектов украинской энергосистемы имеет повреждения, а часть из них разрушена полностью и не подлежит восстановлению. Вооружённые силы РФ начали наносить удары по объектам украинской энергосистемы в ответ на теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.