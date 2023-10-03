Москва, 3 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Тарифы на проезд в общественном транспорте повысятся в Москве с 15 октября, в среднем стоимость билетов «Единый» на 30 и 90 дней изменится на 2 рубля, сообщил в своём Telegram-канале департамент транспорта российской столицы.

Александра Просвирникова ИА Регнум Карта «Тройка» в московском метро

Одна поездка по билету «Единый» вырастет в цене с 62 до 65 рублей, а по билету «Кошелек» карты «Тройка» — с 50 до 64 рублей. Бесконтактная оплата банковской картой или телефоном повысится с 56 до 61 рубля.

Разовая поездка по биометрии обойдётся в 50 рублей. Билет «Единый» для учащихся на 30 дней в центральной зоне будет стоить 770 рублей, а на 90 дней — 2210 рублей.

В дептрансе отметили, что тарифы на проезд на регулярном речном транспорте не изменятся.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города собираются перевести весь общественный транспорт и городские службы на электрическую тягу. Он отметил, уже 80% пассажирских перевозок в российской столице осуществляется электрическим транспортом.

В мае стало известно, что в течение марта и апреля 2023 года пассажиры общественного транспорта в Москве сэкономили около 65 млн рублей на своих поездках.