Берлин, 3 октября, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился после того, как услышал мнение о том, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы удалось договориться с Россией. Это произошло во время беседы главы ведомства с населением.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

К Писториусу обратился мужчина, заявивший, что он хочет задать вопрос на тему, которую «в ФРГ «нельзя поднимать». Министр заверил, что с ним можно говорить о чем угодно.

Затем мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не стал добиваться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины перед специальной военной операцией. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал Западу диалог, о чем в немецких СМИ не упоминалось.

После этих слов ведущая прервала мужчину, заявив о недостатке времени. В свою очередь он заявил о праве выражать свое мнение. Писториус раздраженным тоном ответил мужчине, что тот якобы пытается добиться аплодисментов, а не представить свою точку зрения.

После этого высказывания главы ведомства в зале, где проходила встреча, прозвучали аплодисменты.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения с НАТО о мерах обеспечения безопасности. 23 декабря 2021 года Владимир Путин заявил, что Запад должен предоставить России гарантии безопасности, а не требовать их от российской стороны. Он отметил, что Москве важен не сам процесс переговоров по указанной теме, а их результат.

10 февраля 2022 года Путин заявил, что необходимо добиваться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. 18 февраля 2022 года МИД РФ обнародовал ответы Москвы Вашингтону по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности. В тексте отмечалось, что США так и не предоставили России конструктивного ответа на принципиальные вопросы этого документа.