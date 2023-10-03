Белгород, 3 октября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Три воздушные цели сбили в небе над Грайворонским городским округом в Белгородской области. Об этом 3 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

По данным главы региона, пострадавших в результате падения обломков нет, оперативные службы устанавливают последствия на земле. По предварительной информации, обломками были повреждены 12 частных домовладений. В домах пострадало остекление, осколками посекло крыши и заборы, получили повреждения хозпостройки.

Как уточнил Гладков, подворовой обход продолжится в светлое время суток.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным Минобороны России, в ночь на 30 сентября в Белгородской области была пресечена попытка ВСУ атаковать гражданские объекты. Силами ПВО были уничтожены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

По данным губернатора региона Гладкова в результате очередной попытки атаковать российские объекты на территории Белгородской области никто не пострадал.