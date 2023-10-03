Харьков, Украина, 3 октября, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Боец ВСУ Максим Доценко, выросший в Харьковской области и перешедший в ходе специальной военной операции на российскую сторону, рассказал, как радовался приходу российских военных на территорию региона. По его словам, когда его часть оказалась под их контролем, всё сильно изменилось, и регион начал процветать.

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«До того, как пришла Россия, не очень хорошо там было с работой, зарплатой. Быстро подвезли связь. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности», — рассказал Доценко в видео, переданном «РИА Новости» администрацией Харьковской области.

Глава региона Виталий Ганчев, комментируя ролик, отметил, что жители области сразу увидели разницу между украинской и российской властью.

Как сообщало ИА Регнум, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил 30 сентября, что Россия, кроме ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей должна вернуть и остальные свои земли — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. Парламентарий уверен, что территории Украины, где живут русские, должны вернуться, «лучше поздно, чем никогда».

В тот же день экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинский кризис закончится, когда Россия возьмёт ещё пять регионов: Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. По его мнению, их освобождение будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ, а саму Украину как государство ждёт разделение в стиле «плана Моргентау».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отметил эксперт. У киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование, подчеркнул он.