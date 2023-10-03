Омск, 3 октября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили развитие промышленного потенциала региона. Встреча прошла 3 октября в Москве.

Пресс-служба правительства Омской области Денис Мантуров и Виталий Хоценко обсудили авиастроение в Омской области

Промышленный комплекс региона обладает достаточным потенциалом для создания и развития новых производств. В рейтинге эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за 2022 год Омская область вошла в топ-20. Рейтинг формируется Минпромторгом России и позволяет провести анализ реализации региональной промышленной политики, определить эффективность применяемых инструментов государственной поддержки и лучших региональных практик.

Особое внимание на встрече уделили авиастроительной отрасли в регионе, в том числе развитию двигателестроения, которое является одним из локомотивов промышленности региона. Кроме того, в условиях роста объемов заказов по линии как ОПК, так и гражданской продукции, омским предприятиям необходимо увеличивать производственные площади, а вместе с ними и штат сотрудников.

Одним из решений может стать создание на территории Омской области производственно-учебного центра для подготовки специалистов, в том числе в авиадвигателестроении. Сейчас регион ищет партнера для реализации проекта. Система подготовки рабочих кадров с учетом специфики авиационной отрасли поможет сократить период адаптации и повысить эффективность использования трудовых ресурсов.

Также губернатор и министр обсудили создание индустриального парка АО «ГК «Титан», специализирующегося на производстве и переработке олефинов — создание пиролизного комплекса на доступном углеводородном сырье позволит развивать перспективные продукты глубоких переделов, востребованные на территории Российской Федерации.