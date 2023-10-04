Москва, 4 октября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Московский производитель полезной выпечки «Другой хлеб» начал производить безглютеновые шоколадные десерты для детей. Часть средств от продажи десертов направят в благотворительный фонд помощи детям-инвалидам, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Другой хлеб» начал производить безглютеновые шоколадные десерты для детей

«Столичные производители хлебобулочной продукции активно следуют современным тенденциям, расширяют ассортимент и предлагают новые виды изделий без глютена, сахара и пшеничной муки в составе», — прокомментировал Овчинский. «Кроме того, они уделяют внимание благотворительным инициативам. Так, московская компания по выпуску полезной выпечки при поддержке благотворительного фонда помощи детям с ограниченными возможностями здоровья разработала специальные шоколадные безглютеновые десерты для детей и приступила к их производству», — добавил он. По словам Овчинского, до конца года предприятие выпустит более трех тысяч таких изделий.

В составе нового десерта нет яиц, сахара и молока, поэтому его можно есть детям с раннего возраста. Новинка может стать отличной заменой классических сладостей для взрослых, которые питаются по специальным диетам, лечебным протоколам или в целом придерживаются здорового питания.

Компания «Другой хлеб» работает на территории Москвы с 2019 года и производит широкий ассортимент бельгийских вафель, хлеба, макарон, подходящих для диетического питания. При производстве полностью исключен контакт с продуктами, содержащими глютен.

Сегодня в столице расположено более четырех тысяч промышленных площадок. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных компаний и около 100 малых. На них производят разнообразные товары: мебель, одежду, медицинское оборудование, лекарства и многое другое. Также на столичных производствах активно внедряются инновации.