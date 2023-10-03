Белгород, 3 октября, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник и два снаряда реактивных систем залпового огня ВСУ. Об этом стало известно 3 октября.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух снарядов РСЗО и одного БПЛА самолётного типа. Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», — заявили в Министерстве обороны России.

Как сообщало ИА Регнум, тем же вечером ведомство сообщило об уничтожении у побережья Крыма украинской противокорабельной ракеты «Нептун». Средства ПВО обнаружили её и ликвидировали в северо-западной части акватории Чёрного моря. Перед этим в Севастополе объявили воздушную тревогу. На время введения экстренного положения в городе ограничили движение общественного транспорта.

В этот же день российские силы ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью. В Минобороны уточнили, что попытку атаки ВСУ пресекли около 11:00, украинские военные применили несколько снарядов РСЗО два дрона самолётного типа. Об атаке дронов ранее сообщал и глава региона Вячеслав Гладков, по словам которого средства ПВО уничтожили несколько воздушных целей у хутора Масычево в Грайворонском городском округе.