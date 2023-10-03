Вашингтон, 3 октября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Тактика «эластичной обороны» российских военных успешно препятствует украинскому контрнаступлению, заявило 3 октября издание The New York Times. Она заключается в отходе на вторую линию обороны с последующей атакой в момент, когда ВСУ оказываются в наибольшей уязвимости, что не даёт им закрепиться на позициях.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Обороняющаяся сторона отдает позиции, нанося как можно более тяжелые потери наступающей стороне, чтобы подставить атакующих под решающую контратаку», — приводит NYT слова научного сотрудника Международного института стратегических исследований в Лондоне Бена Барри.

Схожая тактика использовалась советские войсками в битве на Курской дуге в 1943 году.

Как сообщало ИА Регнум, контрнаступление ВСУ началось 4 июня, и вскоре появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировалотсутствие результатов украинских войск, после чего госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что попытки Украины продлятся не один месяц. Министр обороны России Сергей Шойгу позднее сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потерялисвыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения, а чтобы скрыть свои неудачи, Киев атакует гражданские объекты. Спустя несколько дней в США констатировали, что время для наступления Киева неизбежно заканчивается, а бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине.

18 сентября испанская газета El Pais сообщила, что ВСУ после безуспешного контрнаступления начали проявлять уважение к российским бойцам. В своём интервью украинский военный, представившийся Владимиром, напомнил, что ещё не так давно бытовало мнение о плохой подготовке россиян, но сейчас оно сильно поменялось. Помимо этого, в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы.

В тот же день NYT рассказало о главном просчёте Украины и Запада с «контрнаступом». Авторы издания отметили, что Киев и его союзники возложили необоснованно высокие надежды на контрнаступление, в то время как Украина ведёт борьбу против одной из самых сильных армий в мире.