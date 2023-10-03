Баку, 3 октября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали 3 октября экс-спикера парламента Нагорного Карабаха Давида Ишханяна и бывших руководителей республики Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна.

Кадр из видео Давид Ишханян

Как сообщило агентство APA, троих из них доставили в Баку, ещё один находится в пути.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Осенью 2023 года азербайджанское минобороны объявило об «антитеррористических мероприятиях локального характера» на территории Нагорного Карабаха, направленных на восстановление конституционного строя. Ереван назвал это агрессией и подчеркнул, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки Степанакерт и Баку при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. Согласно указу главы Карабаха Самвела Шахраманяна от 28 сентября, с 1 января 2024 года республика прекратит своё существование.

После объявления о прекращении огня с территории Нагорного Карабаха в Армению убыли более 100 тыс. вынужденных переселенцев. Как сообщила 2 октября пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, в Степанакерте остаются некоторые должностные лица и ограниченный армянский контингент. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя ситуация в Карабахе — во многом результат действий премьера Пашиняна.