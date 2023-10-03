Москва, 3 октября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией за долго до начала конфликта на Украине.

«Жаль, адмирал не добавил, что и Саакашвили, и майданы — всё это дело рук США, не что иное, как американские провокационные проекты», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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