Берлин, 3 октября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Тысячи немцев собрались в Берлине в День германского единства 3 октября, чтобы заявить о несогласии с политикой правительства и призвать к прекращению поставок вооружений на Украину. Массовая демонстрация проходит возле Берлинского кафедрального собора.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По предварительным оценкам, на митинг собралось несколько тысяч человек, в основном, соратников партии «Альтернатива для Германии» и считающегося ультраправым движения Querdenker, известного отрицанием мер, принимаемых властями во время пандемии коронавируса.

Митингующие принесли с собой национальные флаги, плакаты и транспаранты о прекращении помощи Киеву и с призывами мирного разрешения украинского кризиса. Отдельные протестующие выступили с надписями «Ami go home» («Американцы идите домой»), некоторые держали российские флаги. Как передал ТАСС, на митинге присутствовали сотрудники полиции, о происшествиях не сообщалось.

День германского единства — национальный немецкий праздник, 3 октября 1990 года Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия вошли в состав ФРГ. Изначально праздник планировалось проводить 9 ноября, в день падения Берлинской стены, но от идеи отказались.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября в центре Амстердама прошла акция протеста против поставок оружия Украине, в которой приняли участие 200 человек. Протестующие вышли с плакатами «Нет НАТО — нет войны», «Прекратите отправлять Украине оружие!» и «Мир с Россией». Среди нидерландцев растёт недовольство политикой властей и НАТО в частности по отношению к Украине. Ранее антиукраинские митинги уже проходили в июле и августе. Участник акции политолог Аб Гителинк заявил, что нужно уважать выбор регионов, которые не захотели остаться в составе Украины.