Берлин, 3 октября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок поставили на место в эфире немецкого канала Welt.

Журналист Пауль Ронцхаймер напомнил, что Бербок дала пустое обещание, заявив о том, что Евросоюз скоро расширится до Луганска.

«Сейчас Луганск принадлежит России. <…> как Украине удастся это сделать», — сказал немецкий журналист.

Он добавил, что Бербок говорит много пустых слов, за которыми ничего не стоит.

Глава МИД Германии на выездном заседании министров иностранных дел заявила 2 октября, что будущее Украины находится в ЕС, в сообществе свободы, которое скоро расширится от Лиссабона до Луганска.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на слова Бербок, отметив, что та забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов, либо представила, как Россия вступает в ЕС.

Жители Германии тогда назвали министра иностранных дел страны глупой, предложили ввести для политиков тестирование на IQ, после слов Бербок о том, что президент России Владимир Путин может изменить свою политику на 360 градусов и сделать мир счастливым.

В сентябре глава МИД Германии во время пресс-конференции с коллегой из Румынии оговорилась, назвав украинское зерно «кокаиновым».

В июле немецкие пользователи Twitter подвергли критике сообщение Бербок о том, что за 500 дней украинского конфликта Россия могла его завершить в любой день. Читатели посоветовали Бербок сесть за стол переговоров для скорейшего завершения конфликта, а также напомнили, что Запад поставляет смертоносное оружие Киеву, а потом удивляется, почему нет мира.