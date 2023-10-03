Москва, 3 октября, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал 3 октября, что в среду Москву ожидает однодневное потепление до 18-20 градусов, но оно будет сопровождаться дождями, грозами и ветром.

ТАСС/Владимир Гердо Роман Вильфанд

«На один день вернётся лето, но не в солнечном варианте. Погода будет облачная, дождь», — сказал он ТАСС.

Вильфанд отметил, что указанная температура характерна для начала июня. Синоптик назвал это первым признаком летней погоды, а вторым — условия для гроз. Говоря о ветре, он предупредил, что порывы до 18 м/с будут хорошо ощущаться.

«Они будут препятствовать всевозможным строительным работам, монтажным. Москвичам стоит быть внимательными», — подытожил Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обещал москвичам хрустальные дни и нежный зной бабьего лета. Он отметил, что затянувшееся лето уступит место настоящей осени именно на стыке сентября и октября.

Позднее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление в столице включат 3 октября. Из-за понижения среднесуточной температуры и наступающего похолодания начинается перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы, добавил он. Отмечается, что первыми тепло получат соцучреждения, включая школы и детсады, и параллельно отапливаться начнут жилые дома и офисные здания.