Москва, 3 октября, 2023, 19:10 — ИА Регнум. В Роскомнадзоре (РКН) 3 октября прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство начнёт блокировать VPN-сервисы в России. Пресс-служба РКН объяснила, что первоначально планируется разработать критерии оценки материалов, посвящённых способам обхода блокировок ресурсов, а уже затем речь может идти о конкретной блокировке.

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В соответствии с законом об информационных технологиях и защите информации в России запрещается распространять информацию о способах попасть на запрещённые сайты, а по проекту постановления правительства, разработанному Минцифры, РКН правомочен решать, вносить или нет ту или иную страницу в реестр запрещённой информации.

«После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит приказом критерии оценки материалов, содержащих такую информацию», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Так РКН пояснило заявление члена Совета Федерации Артёма Шейкина о том, что в России начнут блокировать все VPN-сервисы. Как сообщало 3 октября ИА Регнум, он заявил, что приложения будут блокироваться, если они будут давать доступ к официально заблокированным ресурсам. Шейкин подчеркнул, что особенно важно ограничить доступ россиян к приложениям компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

В беседе с ИА Регнум директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что такое развитие событий не означает, что ранее установленные на смартфоны приложения прекратят работу. По его словам, речь идёт об удалении или блокировке возможности скачивания новых VPN-сервисы из магазинов приложений. При этом возможна и блокировка информации, проходящей через приложения, что уже применяется в России.