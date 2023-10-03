Москва, 3 октября, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности развитие российского севера и Северного морского пути, сообщили в Кремле.

Кадр из видео Владимир Путин

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», — сказал Путин на совещании.

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Путин в режиме видеоконференции провёл 3 октября оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

В марте президент заявил, что Москва и Пекин готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути. В мае российский лидер добавил, что у России есть планы по развитию Северного морского пути совместно со странами-партнёрами.

Северный морской путь — это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Также это ключевой маршрут по товарообеспечению более 20 миллионов человек.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2022 году представили перспективы развития Северного морского пути. На форуме напомнили, что находящиеся на маршруте морского пути Ямал даёт нефть и газ, Норильск — металлы, а Кольский полуостров — удобрения.