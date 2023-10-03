Москва, 3 октября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Если Роскомнадзор начнёт массово блокировать VPN-сервисы во всех магазинах приложений, то это не значит, что установленные ранее на девайсы VPN-приложения прекратят свою работу. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил, что Роскомнадзор планирует с 1 марта 2024 года запретить приказом VPN-сервисы во всех онлайн-магазинах приложений. Он отметил, что сервисы будут блокироваться, если будут давать пользователям доступ к запрещённым на территории России ресурсам.

Как пояснил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов, речь идёт о том, чтобы удалить или заблокировать возможность скачивать новые VPN-сервисы из магазинов приложений, включая Play Market и AppStore.

«Если приложение удаляется, например, из AppStore, но оно было приобретено ранее, то оно должно оставаться на самом девайсе до момента полного обнуления Операционной системы (ОС). Но многие производители программ вообще поддерживают такую политику, что они в рамках закрытых кабинетов оставляют доступ к приложению, даже если у вас произошло какое-то обновление. Поэтому VPN, которые были скачены ранее, продолжат работать», — рассказал Мясоедов.

При этом, по словам эксперта, могут блокировать пакеты данных, которые идут через VPN-приложение, подобные меры уже применяются на территории России. Тогда в работе сервисов начинают происходить временные сбои, появляются сложности при попытке подключения приложения.

Однако, по мнению Мясоедова, сама инициатива сенатора выглядит спорно, поскольку есть альтернативные пути настройки VPN-сервисов, а кроме того за ограничениями теряется изначальная суть мер, вводимая российским руководством. Эксперт напомнил, что Роскомнадзор обращался к компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) с просьбой удалить и запретить публикацию контента, который противоречит законодательству РФ и оправдывает насилие, на что компания не согласилась. Тогда российские власти логично ввели ограничения на использование продуктов компании.

«По сути меры по запрету и ограничению к доступу определённых сайтов уже действенны, ведь они потеряли огромное количество трафика. У компании случилось падение на 70%. Поэтому возникает вопрос — нужно ли до конца добивать VPN-сервисы — спорный вопрос», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что VPN применяют не только для посещения запрещённых сайтов, но и чтобы обезопасить трафик во время использования общей сети Wi-Fi, а также для безопасности, например, корпоративной сети.

«И те, кто хочет войти на запрещённый сайт, они же могут настроить свой частный VPN-доступ. Ведь что такое VPN? Создаётся промежуточный шлюз между сайтом, который вы хотите посетить, и вашим телефоном», — поделился Мясоедов.

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что VPN в России не приживается. Он отметил, что в первой половине года страна занимала второе после Индии место по скачиваниям VPN-приложений, но потом статистика стала изменчивой. Шадаев говорил, что российские власти не собираются вводить наказание за пользование ими, но не приветствуют это.

В сентябре 2023 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в России. Он подчеркнул, что обход блокировок не носит массового характера из-за перехода большинства пользователей на российские платформы.