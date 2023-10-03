Бердск, Новосибирская область, 3 октября, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В Бердске 12-летний хоккеист, который играл за команду «Кристалл», погиб, упав на школьном дворе в микрорайоне Южный, сообщило 3 октября «Сибмедиа».

По словам очевидцев, пятиклассник, поскользнулся у входа в лицей в микрорайоне Южный. Ребёнок упал и сильно ударился головой. Рядом с мальчиком находился его брат, который сразу позвал на помощь. Учителя, отец пострадавшего и медики пытались помочь пятикласснику, однако спасти его не удалось. Врачи констатировали у ребёнка остановку сердца.

По данному инциденту следователи проводят проверку. Они провели осмотр места происшествия. Детали происшествия устанавливаются.

В Бердской центральной городской больнице прокомментировали несчастный случай с 12-летним хоккеистом. Реанемобиль приехали на место через 11 минут после вызова. Врачи сразу приступили к оказанию помощи, но оказались безуспешными.

Как сообщало ИА Регнум, восьмилетний мальчик погиб в селе Верхняя Покровка, поскользнувшись на трубе. Инцидент произошёл летом 2022 года в Белгородской области. Ребёнок один гулял около водоотводного канала. Мальчик забрался на бетонную трубу, поскользнулся, упал в воду и не смог выплыть.