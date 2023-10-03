Москва, 3 октября, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров написал на бумаге первое в своей новой жизни слово. В видео, опубликованном на его канале 3 октября, он написал на листе «Мама».

Иван Шилов ИА REGNUM Фигурист Роман Костомаров

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«Написал впервые в своей новой жизни», — говорится в подписи к ролику.

Слово Костомаров дополнил сердечком и улыбкой.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года спортсмена госпитализировали с пневмонией в крайне тяжёлом состоянии. Он долго находился в медикаментозной коме и дышал с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких. Это постепенно привело к отмиранию тканей, и врачи провели несколько операций по ампутации. Позднее СМИ сообщили о стабильном состоянии Костомарова и выводе из комы, врачи остановили некроз и 6 июля выписали его из больницы.

Через несколько дней фигурист впервые лично обратился к поклонникам, а позднее продемонстрировал новое достижение после протезирования. В конце августа Костомаров впервые вышел на лёд на публике во время шоу «Письма любви» в Сочи. Позднее, 23 сентября, в своём первом интервью после болезни Костомаров рассказал её историю.