Берлин, 3 октября, 2023, 18:02 — ИА Регнум. Бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера на церемонии в честь 33-летия объединения Германии, проходившей в Эльбской филармонии Гамбурга, посадили отдельно от нынешнего главы правительства Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом 3 октября сообщила газета Bild.

Ceska strana socialne demokraticka Герхард Шредер

По информации журналистов, организаторы не смогли посадить Шрёдера с супругой на задних рядах из-за его высокого статуса, однако ведущие немецкие политики не захотели попасть с ним в один кадр из-за опасений за свой имидж.

В конце концов бывшего канцлера страны с женой посадили на краю второго ряда, в отдалении от других высокопоставленных гостей церемонии.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Шрёдера не позвали на юбилей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой он является. Причиной этого стали связи бывшего главы правительства с Россией. В частности, посещение экс-канцлером российского посольства 9 мая.

Жену экс-канцлера Со Ен Ким-Шрёдер 16 мая уволили с должности представителя компании NRW после визита супругов в посольство России в Берлине в День Победы.

Шрёдер занимал пост главы правительства Германии с 1998 по 2005 год. В последнее время его часто критикуют за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором. Политика в мае 2022 года лишили части положенных бывшему канцлеру привилегий и безуспешно попытались исключить из СДПГ.