Казань, 3 октября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер провёл рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Она прошла в доме правительства в Казани. Со стороны Татарстана во встрече также приняли участие премьер-министр республики Алексей Песошин, министр промышленности и торговли региона Олег Коробченко, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов и другие. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.

Правительство Республики Татарстан

Стороны обсудили дальнейшее вопросы дальнейшего взаимодействия при реализации ряда проектов на территории республики. В том числе, они рассмотрели проекты создания и эксплуатации автодорог и другие инвестпроекты.

Ранее Павел Бруссер и Рустам Минниханов встречались в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Они обсуждали участие Газпромбанка в финансировании инфраструктурных проектов в Татарстане в рамках государственно-частного партнерства. В том числе, речь шла о дорожном строительстве в туристической сфере.

«Мы рады, что наше сотрудничество с республикой идет интенсивно, прорабатывается ряд инвестиционных проектов в разных отраслях», — заявил Бруссер. Он также отметил, что Газпромбанк как #МЕГАИГРОК в реализации проектов государственно-частного партнёрства обладает исключительной экспертизой, опытом ресурсами для реализации инфраструктурных проектов любого масштаба.