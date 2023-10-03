Москва, 3 октября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Роскомнадзор планирует с 1 марта 2024 года запретить приказом VPN-сервисы во всех онлайн-магазинах приложений. Как заявил 3 октября зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артём Шейкин, сервисы будут блокироваться, если они будут давать пользователям доступ к официально заблокированным ресурсам.

(сс) Elyssa Zorness Пользователь VPN

«С 1 марта 2024 года вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещённые в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Особенно важно ограничить доступ россиян к приложениям компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская, добавил Шейкин.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что VPN в России не приживается. Он отметил, что в первой половине года страна занимала второе после Индии место по скачиваниям VPN-приложений, но потом статистика стала изменчивой. Шадаев говорил, что российские власти не собираются вводить наказание за пользование ими, но не приветствуют это.

В сентябре 2023 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил против запрета VPN-сервисов в России. По его словам, необходимо в первую очередь понимать и объяснять все риски их использования, а не просто запрещать. Хинштейн подчеркнул, что обход блокировок не носит массового характера из-за перехода большинства пользователей на российские платформы. Однако при этом создатели VPN-приложений нередко собирают персональные данные для дальнейшей передачи их третьим лицам.