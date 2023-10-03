Российские бойцы нашли неразорвавшийся снаряд на пути миссии МАГАТЭ с ЗАЭС
На пути миссии МАГАТЭ, ехавшей на ЗАЭС, нашли неразорвавшиеся украинские снаряды
Энергодар, Запорожская область, 3 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Российские военные в ходе проведения ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС предотвратили взрыв, обнаружив 3 октября неразорвавшиеся боеприпасы недалеко от станции, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Обеспечивая безопасное проведение очередной ротации, на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей российские военные ввели 3 октября режим прекращения огня с 6:00 до 19:00 мск.
Во время осмотра дороги в районе перехода у населённого пункта Каменское российские военные обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства. Это снаряды ВСУ, которые оказались возле станции в результате новых систематических обстрелов.
Российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и их доставку на станцию.
На Запорожской АЭС, охраняемой российскими военными, с 1 сентября 2022 года постоянно присутствуют сотрудники наблюдательной миссии МАГАТЭ. Четыре инспектора отслеживают ситуацию с безопасностью на станции. Периодически ВСУ обстреливают ЗАЭС.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 20 сентября заявил, что агентству нужно продолжать сотрудничать с Россией по вопросу ЗАЭС.
Он назвал вооружённый конфликт угрозой безопасности для ядерного объекта. При этом Гросси не ответил, кто обстреливает ЗАЭС и создаёт для неё угрозу, сказав, что не может об этом судить.