Энергодар, Запорожская область, 3 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Российские военные в ходе проведения ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС предотвратили взрыв, обнаружив 3 октября неразорвавшиеся боеприпасы недалеко от станции, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Алексей Куденко/РИА Новости

Обеспечивая безопасное проведение очередной ротации, на маршруте движения от назначенного места перехода наблюдателей российские военные ввели 3 октября режим прекращения огня с 6:00 до 19:00 мск.

Во время осмотра дороги в районе перехода у населённого пункта Каменское российские военные обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства. Это снаряды ВСУ, которые оказались возле станции в результате новых систематических обстрелов.

Российские военные обеспечили безопасный переход наблюдателей МАГАТЭ и их доставку на станцию.

На Запорожской АЭС, охраняемой российскими военными, с 1 сентября 2022 года постоянно присутствуют сотрудники наблюдательной миссии МАГАТЭ. Четыре инспектора отслеживают ситуацию с безопасностью на станции. Периодически ВСУ обстреливают ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 20 сентября заявил, что агентству нужно продолжать сотрудничать с Россией по вопросу ЗАЭС.

Он назвал вооружённый конфликт угрозой безопасности для ядерного объекта. При этом Гросси не ответил, кто обстреливает ЗАЭС и создаёт для неё угрозу, сказав, что не может об этом судить.