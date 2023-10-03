Баку, 3 октября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» предложила коллегам из Бразилии, Турции и ЮАР войти в проект Российской орбитальной станции (РОС). Об этом 3 октября заявил журналистам глава госкорпорации Юрий Борисов.

Roscosmos/Global Look Press

Как отметил гендиректор «Роскосмоса», двусторонние встречи и контакты на Международном астронавтическом конгрессе, который проходит в Баку, вызвали очень высокий интерес к российской космонавтике и достижениям России в этой сфере.

Представители корпорации рассказали коллегам о планах по развитию Российской орбитальной станции (РОС) и дальнейшему развитию своей пилотируемой программы, а также пригласили их принять участие в проекте РОС.

«Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР. В основном мы хорошо контактируем со странами, входящими в БРИКС», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня Борисов рассказал, что полное формирование российской орбитальной станции должны закончить к 2032 году. Он уточнил, что Международная космическая станция (МКС) после 2030 года перестанет работать в прежнем режиме.

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в «Роскосмос») 8 июня заявили о планах провести в 2023–2024 годах отбор космонавтов для полётов на Российскую орбитальную станцию. Позднее, 11 июня, в ЦПК уточнили, что на первом этапе в состав первых экипажей РОС войдут только два космонавта.

Президент Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, заявил, что Российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе. Глава государства подчеркнул, что новая станция будет служить изучению и освоению космического пространства.