Омск, 3 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов. Это так называемое «нулевое чтение» с участием руководителей регионов и экспертов. Проект федерального бюджета на нём представит министр финансов Антон Силуанов.

Duma.gov.ru Рассмотрение Государственной думой проекта федерального бюджета

В своём выступлении глава Омской области сосредоточился на вопросах сбалансированности региональных бюджетов. Он обратил внимание на необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Хоценко подчеркнул, что при расчете общего объёма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024 год нужно учесть сложившуюся за последние два года инфляцию.

Кроме того, чиновник предложил в методике расчета данной дотации на постоянной основе закрепить специальные условия для тех регионов, в которых доходов остается намного меньше, чем собирается, и при этом уровень бюджетной обеспеченности остается невысоким.

«Таких регионов по итогам прошлого года было семь, в том числе Омская область. Так, в консолидированный бюджет Омской области в 2022 году поступило 37,4% от объема собранных на территории налогов, тогда как в среднем по России — 42,4%», — сказал Хоценко.

Также губернатор обратил внимание на проблему ежегодного роста расходов регионов на достижение поставленных федерацией целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и увеличения уровня МРОТ. Из федерального бюджета с 2013 года предоставляются дотации на частичную компенсацию этих расходов, но за пять лет общий объем дотации, предусматриваемый в федеральном бюджете на эти цели, не изменился, тогда как средняя начисленная заработная плата в целом по стране за этот же период с учетом оценки 2023 года выросла на 53%, а МРОТ — на 44%.

Силуанов подтвердил слова Хоценко о том, что у отдельных регионов существуют диспропорции между уровнем доходов, собираемых на территории, и доходов, остающихся в распоряжении региона. Глава Минфина добавил, что в 2024 году для таких регионов, в том числе для Омской области, будут действовать специальные условия, предусматривающие возможность увеличения дотации на выравнивание. Также Силуанов подчеркнул, что дотация на компенсацию расходов на повышение зарплаты будет распределяться с учётом реальной потребности регионов в средствах.