Екатеринбург, 3 октября, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге нашли Льва Семухина, таинственно пропавшего в 2021 году. Об этом сообщили волонтёры регионального филиала поискового отряда «ЛизаАлерт».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на сайте организации.

Известно, что 25-летний парень из благополучной семьи исчез из дома во Втузгородке 14 сентября 2021 года. Он жил в квартире с девушкой, сказал, что выйдет на пару минут, и больше не вернулся. С собой он не взял ни денег, ни документов, даже телефон оставил дома.

Тревогу забили родственники мужчины. Поисками занимались правоохранители и волонтёры.

При каких обстоятельства умер Семухин, пока не установили.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка Далера Бобиева, который ушёл из дома и не вернулся. В поисках принимали участие полторы тысячи человек.

Позднее стало известно о задержании 34-летней женщины, Вероники Наумовой, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, жестоко с ними обращалась.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай, и ребёнок утонул в ванной.