Новосибирск, 3 октября, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Мужчина с лëгкой умственной отсталостью из-за плача избил трехмесячную дочь в Новосибирской области, сообщил источник РЕН ТВ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Девочку госпитализировали и отвезли в реанимацию», — рассказал источник.

Инцидент произошёл в селе Баган 1 октября. 24-летний мужчина не вынес плач маленькой дочки, взял её на руки и трижды ударил головой о подлокотник дивана.

Врачи теперь борются за жизнь ребёнка. У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отёк мозга.

Отца задержали, он признался в содеянном. При этом выяснилось, что 24-летний мужчина имеет инвалидность II группы и страдает лëгкой умственной отсталостью.

В отношении отца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, в Новосибирске мужчина избил ребёнка на детской площадке. Очевидцы рассказали, что в посёлке Плановом нетрезвый отец решил жёстко наказать сына за то, что тот без спроса уехал на велосипеде на детскую площадку.