Вашингтон, 3 октября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Главнокомандующему украинскими войсками Валерию Залужному приказали молчать после жалоб на проблемы в ВСУ. Об этом 3 октября заявил бывший советник главы минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Залужный

По словам эксперта, в украинской армии наблюдается правовой беспредел: старшие командиры забирают себе зарплаты военнослужащих и компенсации погибшим, каждый старается что-либо украсть при любой возможности.

«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета», — сказал он.

Позиция главкома ВСУ уже не важна, так как украинскими войсками в значительной степени управляют иностранные специалисты, которые приказывают отправлять военных ВСУ на убой на укрепленные российские позиции, отметил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона уточнил, что такие распоряжения одобряет глава киевских властей Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 3 октября, бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который в данный момент является капитаном ВСУ, заявил газете Politico, что военные устали от коррупции в стране. По его словам, бойцы в ярости из-за того, что ряд политиков в стране обманывает и ворует, в то время как они гибнут на фронте. Он добавил, что Зеленскому следует сменить камуфляж на костюм и начать решать проблемы в своей команде.

Ранее в этот же день полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер отметил, что военную помощь Украине, возможно, сократят, однако гораздо важнее, что страна может в будущем потерять свой человеческий потенциал. Эксперт подчеркнул, что нужно учитывать другие факторы, помимо вооружений.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» украинской армии представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Путин уточнил, что за три месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тыс. военных.