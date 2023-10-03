Москва, 3 октября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российскому блогеру Дане Милохину не приносили повестку в военкомат, заявил 3 октября ИА Регнум его приёмный отец Дмитрий Тюленев.

Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press Даня Милохин

«Пришли три человека ещё в сентябре. Повестку не давали. Призыв на тот момент ещё не начался. Сказали написать объяснительную после того, как мы пояснили, что Даня у нас не живёт и не прописан», — сказал Тюленев.

Он отметил, что перед отъездом за рубеж блогеру нужно было сняться с учёта в военкомате, но ему не дали всё сделать по закону.

«[Глава Лиги безопасного интернета Екатерина] Мизулина всё это инициировала, и Даня не успел пройти медкомиссию и сняться с учёта», — заявил Тюленев.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Мизулина обратилась к Минобороны, предложив отправить Милохина служить в армию во время осеннего призыва, в том числе с целью патриотического воспитания. Она написала об этом в своём Telegram-канале.

Это произошло после того, как Милохин, уехавший в 2022 году в ОАЭ, вернулся в сентябре в Россию. Находясь за рубежом, блогер исполнял на публику гимн Украины.

В конце сентября в интернете появилась информация о том, что Милохина объявили в России в розыск по заявлению военкомата. Блогер 20 сентября написал в соцсети, что у него появился серьёзный повод для беспокойства.