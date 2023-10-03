Москва, 3 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Армения приводит довольно слабый аргумент, когда говорит, что решила ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) из-за Азербайджана, очевидно, что это указ со стороны Запада. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политолог Максим Жаров.

IMAGOM/Popow/Global Look Press Никол Пашинян

Ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Своим решением парламент Армении также принял заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС.

Политолог Жаров согласился, что этим решением Ереван ставит под большое сомнение развитие отношений с Москвой. Также он счёл неубедительной аргументацию Армении, которая убеждала российские власти, что на принятие Римского статута вынудили противоправные, по их мнению, действия Азербайджана.

«Довольно слабенький аргумент. Мы видим, что переселение армян из Карабаха проходит в целом без инцидентов, и какой-то дискурс об этнических чистках не находит никакого подтверждения. Поэтому в вопросе Римского статута здесь не столько дело в Азербайджане, сколько в политическом курсе Пашиняна (премьер-министр Армении Никол Пашинян. — Прим. ред.)», — отметил Жаров.

По его мнению, западные элиты, предлагающие свои гарантии безопасности армянскому правительству, вынудили Пашиняна пойти на такую скорую ратификацию Римского статута. Причём решение о принятии в республике юрисдикции МУС появилось ещё в 1999 году, однако тогда вопрос отложили. Эксперт счёл уместным и сейчас не спешить с подобными решениями, тем более что это создаёт ещё больше напряжённости в отношениях с Россией.

«И это больная и неприятная тема. Но с другой стороны, это не самый важный вопрос в отношениях России с Арменией. Более актуально сейчас решить вопросы — это статус российских миротворцев и военная база в Гюмри», — рассказал политолог.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя принятие Арменией юрисдикции МУС, отметил, что в Москве не хотели бы, чтобы главе государства Владимиру Путину пришлось отказаться от визитов в Армению. Он указал на то, что теперь у Москвы появятся к Еревану дополнительные вопросы. Ранее Песков обратил внимание, что также в Армении прекрасно знают и то, что на основании этого статута принято «трудно укладывающееся решение» МУС. А потому намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту Москва не приветствует.

Ранее, в марте 2023 года, МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге обвинил их в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года числились в составе Украины.

Римский статут, лежащий в основе работы МУС, не ратифицировали многие страны, включая Россию, США, Китай, Индию. Власти США после принятия судом нескольких решений в отношении американских граждан в 2019 году ввели санкции против МУС.

1 сентября правительство Армении направило решение о ратификации Римского статута в парламент. Ратификация означает, что республика будет обязана выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги. Премьер-министр Никол Пашинян объяснил такой шаг напряжённой ситуацией на границе.

Как сообщало ИА Регнум, Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута Международного уголовного суда. Таким образом, по мнению армянского руководства, страна пытается развеять опасения Москвы. По словам представителя Армении, даже если Россия не захочет подписать данное соглашение, разговор о возможном аресте президента РФ в случае его визита в Ереван является неразумным.

При этом юрист по международному праву Дмитрий Лабин в беседе с корреспондентом ИА Регнум подчеркнул, что крайне сложно представить, как юридически можно оформить подобное соглашение.