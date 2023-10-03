* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киев, 3 октября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Боевик «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Денис Прокопенко, в мае 2022 года сдавшийся в плен российским войскам, а потом возвращённый Турцией на Украину, снова возглавил подразделение этого националистического объединения. Об этом 3 октября в интервью интернет-изданию «Украинская правда» сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава ведомства уточнил, что Прокопенко отвечает за подготовку личного состава.

«Входит в курс дел, навёрстывает то время, пока его не было», — сказал Клименко.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращается на Украину из Турции с пятью командирами «Азова». Согласно изначальной договорённости, они должны были остаться в Турции до завершения боевых действий. В сентябре 2022 года они стали частью сделки по обмену украинского политика Виктора Медведчука.

Позднее Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил. При этом представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик уточнил, что Турция уже дала России объяснения по выдаче Украине командиров боевиков.

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявлял, что боевики «Азова», которые вернулись из Турции, смогут снова принимать участие в боевых действиях в течение месяца. В середине августа врио директора департамента планирования применения Национальной гвардии Украины Николай Уршалович заявил, что боевики батальона восстановились и полноценно принимают участие в боевых действиях в районе Серебрянского лесничества.