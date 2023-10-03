Москва, 3 октября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Роскосмос» не исключает возможности сдвинуть на более ранние сроки старты следующих российских межпланетных миссий — «Луна-26» и «Луна-27». Об этом 3 октября рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскосмос

Он подчеркнул, что «Роскосмос» не намерен складывать руки после неудачи миссии «Луна-25» и полон решимости продолжать лунную программу.

«Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии «Луны-26» и «Луны-27» влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 3 октября, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что, по основной версии, станции «Луна-25» разбилась во время приземления на спутник Земли из-за блока измерения угловых скоростей (БИУС-Л), запутавшегося в командах и славшего станции нулевые сигналы по скорости. В госкорпорации уточнили, что в результате не удалось зафиксировать момент набора требуемой скорости космического аппарата и вовремя выключить двигатель, из-за чего он отключился по временной уставке.

Гендиректор «Роскосмоса»15 сентября рассказал о причинах крушения межпланетной станция «Луна-25». Борисов уточнил, что это произошло из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию.

Станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к Луне 11 августа и через пять дней она была уже на орбите искусственного спутника Луны. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности и прошла через метеоритный поток Персеиды, в ходе чего, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» сообщил, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что Москва не будет сворачивать лунную программу. Он подчеркнул, что у «Луны-25» была сложная задача и специалисты продолжат работу после проведения соответствующего анализа.