Барнаул, 3 октября, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Мужчина задушил женщину, а затем спрятал тело в заброшенном здании Барнаула. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство», сообщили в Следственном комитете.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

«Сотрудниками правоохранительных органов был установлен подозреваемый — 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 30 сентября подозреваемый встретился со своей знакомой и предложил распить спиртное в одном из заброшенных зданий. В беседе он узнал, что у женщины появился новый возлюбленный. Тогда из чувства ревности он её задушил. Убедившись, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он совершил глумление над телом, а затем сбросил его в подпольное помещение и скрылся.

Источник РЕН ТВ рассказал, что убийца отрезал женщине грудь.

Обезображенное тело женщины нашли 1 октября 2023 года.

В мае на северо-востоке Москвы 35-летний мужчина убил из ревности 40-летнего сожителя своей подруги. Он нанёс сопернику 17 ножевых ранений. Тело убитого нашли в квартире жилого дома в Путевом проезде.