Ставрополь, 3 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Труновская ветроэлектростанция «Росатома» на Ставрополье начала поставлять электроэнергию. Она стала девятым ветропарком корпорации на юге страны, и теперь суммарная мощность ВЭС достигла 1 ГВт.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Первые 60 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. Суммарная мощность введенных ветроэнергетических мощностей нашей компании достигла 1 ГВт. Этот объем можно сравнить с мощностью реактора атомной электростанции», — сообщил гендиректор компании «НоваВинд» Григорий Назаров.

Отмечается, что генераторы станции укомплектовали единственной в России локализованной турбиной мегаваттного класса. Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в процессе создания ВЭС особое внимание уделялось экологическому вопросу, так как регион считается одним из лидеров по ветроэнергетике и одним из самых энергопрофицитных. По словам Владимирова, в 2022 году использование ветряной энергетики предотвратило выброс миллиона тонн углекислого газа.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года стало известно, что за весь прошедший год ВЭС «Росатома» выработали более 1,94 МВт∙ч электроэнергии. Достигнутый объём позволил не допустить более 680 млн тонн выбросов углекислого газа.

В июне 2023 года работу начала Кузьминская ветроэлектростанция, расположенная в Невинномысске Ставропольского края. Строительство ВЭС курировал краевой минпром, по данным которого, средняя ежегодная выработка станции достигнет 400 млн кВт. ВЭС состоит из 64 установок.