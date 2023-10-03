Якутск, 3 октября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Военный комиссар города Мирного в Якутии Юрий Чуба решил проверить подчинённых, но стал фигурантом дела о телефонном терроризме. Об этом стало известно во вторник, 3 октября.

Максим Блинов/РИА Новости

Мужчина хотел связаться со своим заместителем, отсутствие подписи которой в документах нарушило работу комиссариата, но не смог. Тогда он набрал прямой номер военкомата, трубку поднял сторож. Мужчина не узнал военкома, и Чуба решил его проучить, сообщив, что комиссариат заминирован. Сторож поступил не по инструкции и не доложил о случившемся руководству, а сразу заявил о «минировании» в полицию. В результате Чубу оштрафовали на 200 тыс. рублей. Об этом сообщил сайт News.ru.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля Клинский городской суд приговорил к одному году заключения местную жительницу, сообщившую в марте 2022 года о возможном «теракте» на военном аэродроме. Она позвонила в Единую дежурно-диспетчерскую службу города и сообщила о якобы готовящемся взрыве. Следователи выяснили, что звонившая рассказала об этом из хулиганских побуждений, она признала свою вину.