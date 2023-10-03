Москва, 3 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили цеха по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ в районе города Павлограда, сообщили 3 октября в Минобороны России

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе города Павлоград уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что российские военные нанесли удар по цехам ремонта и восстановления украинской бронетанковой техники в Харькове.

Украинские власти в ночь на 3 октября ввели режим воздушной тревоги в Днепропетровской области. Глава областной администрации Сергей Лысак заявил, что в Павлограде промышленные объекты получили повреждения.

В мае сообщалось, что в результате удара ВС России по военным объектам в Павлограде повреждения получило промышленное предприятие.

В ноябре 2022 года Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточными ударами цеха по производству топлива в Павлограде. В Минобороны тогда заявили о ликвидации цехов оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей.