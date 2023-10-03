Запорожская область, 3 октября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли мощный контрудар на участке Работино ― Вербовое в Запорожской области. Об этом 3 октября сообщил Telegram-канал «Военная хроника», публикующий новости из зоны проведения спецоперации.

Иван Шилов ИА Регнум

Военкоры отметили, что украинские войска сейчас вынуждены оставить значительное количество позиций к северу от Новопрокоповки и отступить на исходные позиции. При этом Вооружённые силы Украины несут серьёзные потери, которые дополнительно увеличиваются из-за большого количества гражданского транспорта в колоннах.

«По отступающим украинским войскам активно работает артиллерия, применяются авиабомбы ФАБ-250/500 с модулем планирования и коррекции», ― указано в сообщении.

Активные передвижения украинские войска прекратили и в районе Вербового. По данным канала, сейчас там сейчас активно работает артиллерия с обеих сторон.

«Не исключено, что командование ВСУ попытается срочно исправить ситуацию, но все доступные украинским войскам резервы пока берегут», ― отметили военкоры.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за неделю потеряли на запорожском направлении свыше 330 бойцов, 32 боевые бронированные машины, 38 автомобилей, а также 25 орудий полевой артиллерии.

Из-за больших потерь одно из украинских подразделений отказалось выполнять боевые задачи на запорожском направлении в районе села Работино. Как уточнил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт о 47-й механизированной бригаде ВСУ. Украинское командование вывело бригаду в тыловой район.

За неделю ВС России отразили восемь атак ВСУ в районах Вербового и Работино.