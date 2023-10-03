Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» заподозрили в жестоком убийстве двух женщин
Бывший боец ЧВК «Вагнер» поджёг дом с женщинами внутри
Красноярск, 3 октября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае задержали россиянина по подозрению в убийстве двух женщин. Как сообщил источник ИА Регнум, ранее мужчина входил в состав группы «Вагнер».
Иван Шилов ИА Регнум
По предварительным данным, он мог поджечь дом, в котором находилась пенсионерка со своей дочерью. Обе погибли. Известно, что задержанный ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.
Правоохранители продолжают расследование происшествия.
Накануне сообщалось, что экс-боец «Вагнера» сбежал из ИВС в Краснодарском крае. Бывшего военного судили на 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство, однако он самовольно покинул изолятор.