Москва, 3 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею главного редактора телеканала RT и информагентства «Россия сегодня» Маргариты Симоньян провести ядерное испытание в атмосфере на высоте 100 км над Сибирью. Во время брифинга 3 октября он отметил, что она не является госслужащим.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Её слова не всегда отображают официальную позицию», — подчеркнул он.

Песков также напомнил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, поэтому дискуссии о них, с официальной точки зрения, невозможны. Так он прокомментировал статью о якобы подготовке Москвы к ядерным испытаниям в издании The New York Times. В ней говорилось, что страна, вероятно, готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полёта тысячи километров, известной как «Буревестник». Как отметили авторы NYT, она является одним из нескольких российских вооружений, способных нести и обычные, и ядерные боеголовки.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космосе и под водой (Московский договор) подписали в 1963 году СССР, США и Великобритания. Соглашение вступило в силу 10 октября того же года. Сейчас в число участников Договора входит 131 государство.