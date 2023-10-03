Москва, 3 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Сегодняшняя ситуация в Нагорном Карабахе — во многом результат действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил 3 октября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Primeminister.am Никол Пашинян

Он отметил, что не следует забывать о решении Пашиняна, принятом им в октябре прошлого года на переговорах в Праге. Тогда глава армянского правительства признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год.

«Соответственно, он признал территорию Карабаха территорией Азербайджана. Именно это является предтечей всей той ситуации, которая сейчас есть», — сказал Песков.

Пашинян в октябре 2022 года по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Праге подписал заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года. Согласно этому документу, Нагорный Карабах — это часть Азербайджана.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 19–20 сентября, когда Баку провёл «антитеррористические мероприятия локального характера» на карабахской территории. Власти Армении отреагировали на это, заявив об агрессии со стороны Баку. Ереван подчеркнул при этом, что армянских военных в Нагорном Карабахе нет.

Власти Азербайджана и Нагорного Карабаха 20 сентября подписали договорённость о прекращении огня. Это произошло при посредничестве российских миротворцев. 28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян объявил, что, согласно его новому указу, Нагорно-Карабахская Республика перестанет существовать с 1 января 2024 года.

Министр обороны Сергей Шойгу 3 октября указал на важную роль российских миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Он уточнил, что российские военные помогли 98 тысячам мирных жителей Нагорного Карабаха выехать в Армению, тем самым предотвратив гибель людей.