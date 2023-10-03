Москва, 3 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 октября проведёт переговоры с президентом Абхазии Асланом Бжанией, сообщили в Кремле.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Аслан Бжания

«Состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией», — говорится в сообщении.

Путин обсудит с Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом, вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях.

В августе российский лидер направил президенту Абхазии телеграмму. В неё Путин поздравил лидера Абхазии с 15-й годовщиной признания независимости республики. Путин подтвердил, что Москва будет и впредь оказывать всемерное содействие братскому абхазскому народу в обеспечении обороноспособности и безопасности, защите внешнеполитических интересов, а также в решении экономических и социальных задач.

Россия 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии.