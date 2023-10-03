Варшава, 3 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. К юго-востоку от Варшавы польские вооружённые силы разместят новую мотострелковую бригаду, объявил 3 октября глава минобороны Польши Мариуш Блащак, сообщили в пресс-службе ведомства.

Attila Husejnow/Global Look Press

Глава ведомства 3 октября посетил 18-ю механизированную дивизию и подписал документ, приказывающий сформировать 18-ю мотострелковую бригаду с командованием в городе Понятова на юго-востоке Польши.

Новая мотострелковая бригада должна усилить мобильность 18-й механизированной дивизии. Это решение — часть планов по восстановлению военного присутствия НАТО на восточном флаге, отметил Блащак.

«Помимо выполнения боевых задач, бригада будет оказывать значительную поддержку местному сообществу в кризисных ситуациях», — сообщили в пресс-службе.

Блащак 3 октября, комментируя планы ЕС утвердить новый миграционный пакет, назвал его самоубийственным. По его словам, элиты ЕС занимаются социальной инженерией. Планы расселить нелегальных мигрантов в странах ЕС он назвал настоящей угрозой и заявил, что у Варшавы другие планы на этот счёт.

Новый миграционный пакет предполагает распределение ответственности среди всех стран ЕС, позволяющий Еврокомиссии выделять любой размер обязательных квот на переселение мигрантов для всех стран-членов. Польша выступает против этого распределения.

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский 3 октября сообщил о временном введении пограничного контроля на границе со Словакией.