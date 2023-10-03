Москва, 3 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Россия до сих пор не выходила из режима отказа от ядерных испытания. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя появившуюся в западной прессе информацию о якобы планирующихся Москвой ядерных испытаниях.

Журналистам американской газеты The New York Times (NYT), написавшей об этом статью, официальный представитель Кремля посоветовал более детально изучить спутниковые снимки.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний, этого не было до сих пор», ― подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times (NYT) написала со ссылкой на спутниковые снимки, что Россия, вероятно, готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем с дальностью полёта тысячи километров, известной как «Буревестник».

Авторы стать и отметили, что «Буревестник» является одним из шести стратегических видов вооружения, наряду с ракетными комплексами «Кинжал» и «Авангард» и способен нести как обычную боеголовку, так и ядерную. Также говорится, что «Буревестник» может уничтожить крупные городские районы и военные цели.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил.

В свою очередь президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что позицию России в области ядерного сдерживания следует привести в соответствие с геополитической ситуацией, так как Запад становится всё более агрессивным. Он акцентировал, что необходимо возобновить испытания российского ядерного оружия, если того потребуют обстоятельства.