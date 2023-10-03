Москва, 3 октября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» 5 октября. Об этом заявил на брифинге 3 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Послезавтра», — сказал он в ответ на вопрос о том, когда глава государства будет выступать на Валдайском форуме.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября телеканал «Россия 1» сообщил, что президент на следующей неделе будет участвовать в заседании дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства также проведёт заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совета безопасности России.

Дискуссионный клуб «Валдай» был основан в 2004 году и получил название от места проведения первой конференции в Великом Новгороде, около озера Валдай. С 2014 года клуб стал формировать глобальную интеллектуальную повестку и заниматься обсуждением мировых политических и социальных проблем.

За время существования клуба в его заседаниях приняли участие более тысячи представителей из 85 стран мира. XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» будет проходить в период со 2 по 5 октября в Сочи.