Москва, 3 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство страны и Центробанк полностью обеспечивают макроэкономическую стабильность. Об этом он заявил на брифинге 3 октября.

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Представитель Кремля отметил, что в этих условиях чрезмерное внимание к изменениям долларового курса уже становится «рудиментом прошлого».

«Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — сказал он.

Песков добавил, что не имеет смысла обращать внимание на имеющиеся на рынке курсовые колебания, потому что общество живёт в рублёвой зоне, к чему следует привыкнуть.

Курс доллара 3 октября превысил отметку в 100 рублей, подорожав на 0,49% — до 100,23 рубля, но вскоре рост замедлился и опустился до отметки 99,95 рубля. Глава правления Сбера Герман Греф в начале сентября указал, что курс рубля к доллару неоправданно занижен, а на ослабление рубля повлияло увеличение доли импорта и отток капитала.

При этом 9 июля руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард спрогнозировал, что к концу 2023 года доллар может вырасти до 100–120 рублей за единицу. По его мнению, сейчас нет значимых предпосылок к развороту рубля в сторону укрепления, но у российского правительства и ЦБ есть возможности по регулированию курса. На следующий день Песков напомнил, что уже говорил о том, что на деле ситуация лучше, чем можно было ожидать, и угрозы финансовой стабильности России нет.