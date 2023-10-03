Москва, 3 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Инструменты ОДКБ и армяно-российское партнёрство абсолютно незаменимы для обеспечения безопасности Армении. Об этом 3 октября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба парламента Армении/РИА Новости Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян на заседании парламента Армении в Ереване

Песков уточнил, что Москва абсолютно не согласна со словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что решение Еревана о присоединении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) связано с «недостаточностью» инструментов ОДКБ и армяно-российского партнёрства для обеспечения безопасности республики

«Я думаю, что в Армении большинство понимает, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнёрства в настоящий момент являются абсолютно незаменимыми. Да, у армянской стороны может быть своя критика, могут быть темы для дебатов, для обсуждений, но лучше этих механизмов у армянской стороны ничего нет, и мы в этом уверены», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что большая часть жителей Армении также осознаёт это. Песков добавил, что Москве и Еревану предстоят серьёзные разговоры по поводу ратификации Арменией Римского статута МУС и необходимо будет искать дипломатическое решение этого вопроса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. При этом оппозиционные фракции «Армения» и «Честь имею» не голосовали и покинули зал заседаний.

Армения 28 сентября предложила России заключить двухстороннее соглашение по юридическому решению вопроса о Римском статуте. Как отметил представитель республики по международным правовым вопросам Киракосян, такое соглашение позволит развеять опасения российской стороны по поводу возможности ареста президента России в случае его визита в Армению.

Позднее в этот же день МИД России указал, что решение армянкой стороны о ратификации Римского статута так называемого МУС негативным образом отразится на двухсторонних отношениях.

МУС 17 марта выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка при российском лидере Марии Львовой-Беловой. В Гааге обвинили их «незаконной депортации» детей из регионов, находившихся в составе Украины до 2022 года.