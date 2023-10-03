Москва, 3 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вклад старейшего члена Совета Федерации Николая Рыжкова в развитие страны трудно переоценить. Об этом 3 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя досрочный уход бывшего главы Совета министров СССР с поста сенатора от Белгородской области.

Сергей Бобылев/ТАСС Николай Рыжков

Официальный представитель Кремля добавил, что с большим уважением относится к опытным законодателям, великим аксакалам российской политики.

«Сколько всего они сделали для людей, как они тратили свои силы, здоровье, это действительно люди экстраординарные. И поэтому можно только восхищаться и учить детей на их примере», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что 94-летний Николай Рыжков досрочно перестал быть сенатором от Белгородской области, 2 октября сообщили на официальном сайте Совета Федерации. Соответствующее постановление подписала спикер парламента Валентина Матвиенко.

Согласно документу, полномочия Рыжкова досрочно прекратили с 25 сентября.

Бывший глава Совета министров СССР объяснил своё решение. По его словам, он ушёл из Совета Федерации в силу преклонного возраста. Правительство Белгородской области в Совете Федерации экс-председатель Совета министров СССР представлял двадцать лет — с 2003 года.